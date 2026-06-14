تجاهل فرنسا.. من هو بوعدي موهبة المغرب الجديدة؟

في مدينة سينليس الفرنسية، ولد أيوب بوعدي في 2 أكتوبر 2007 لأبوين مغربيين ينحدران من مدينة تزنيت.

ورث أيوب شغفه بالرياضة عن والده حسن بوعدي، اللاعب السابق في كرة اليد، الذي شغل أيضًا منصب نائب رئيس بلدية كريل.

وحرص الأب على تنويع التجارب الرياضية لابنه منذ الصغر، حيث انتقل بين الجمباز والسباحة والتنس وكرة اليد.

لم يكن حب أيوب للرياضة عائقًا أمام تفوقه الدراسي، إذ يحرز عادة مراكز متقدمة بين الأوائل، بل سبق أقرانه بسنة دراسية كاملة.

اختار أيوب بوعدي، البالغ طوله 1.86 متر ووزنه 74 كجم تمثيل المنتخب المغربي دوليًا بدلًا من الفرنسي، وذلك قبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكشفت صحيفة «ليكيب» عن أن موهبة ليل حسم خياره في الساعات الأخيرة بعد شد وجذب استمر عدة أشهر بين «أسود الأطلس» و«الديوك»، مفضلًا جذوره المغربية وبلد والديه.

يبلغ بوعدي من العمر 18 عامًا، وقد فرض نفسه بقوة في صفوف ليل على الرغم من صغر سنه. خاض أول مباراة احترافية في سن السادسة عشرة في مسابقة الدوري الأوروبي أمام كي كلاكسفيك من جزر فارو، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك في مباراة رسمية أوروبية.

وفي 2 أكتوبر 2024، يوم ذكرى ميلاده الـ17، لعب أساسيًا كامل المباراة في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، ونجح في إكمال 43 تمريرة من أصل 44، مساهمًا في فوز فريقه 1ـ0.

ويملك حاليًا نحو 100 مباراة احترافية مع ليل «25 منها في المسابقات الأوروبية».

لاعب خط الوسط الشاب، قدم أداءً لافتًا خلال تعادل المغرب مع البرازيل، 1ـ1، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026، على ملعب نيويورك صباح الأحد.

وشهدت المباراة الظهور الرسمي الأول للاعب ليل الفرنسي بقميص المنتخب المغربي في بطولة كبرى، بعد مشاركته في ثلاث مباريات تجريبية خلال فترة الإعداد.