عرتن أُبعد من المونديال وتسلم الراتب كاملا

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الأحد، عن حصول الحكم الصومالي عمر عرتن، على مستحقاته المالية في بطولة كأس العالم 2026 كاملة، وذلك بعد قرار إبعاده.

ورفضت سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية دخول عرتن، بداعي مخاوف تتعلق بالتدقيق الأمني، إذ تندرج الصومال ضمن الدول المشمولة بقرار الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» على أنه لا دخل له في إجراءات الهجرة.

اُختير الحكم الصومالي، أخيرًا، من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» لإدارة المباراة النهائية في كأس السوبر الأوروبي، بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، وأستون فيلا الإنجليزي، المُقررة أغسطس المقبل.