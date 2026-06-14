جيسيكا ترحل وتودع الهلال

ودعت البرتغالية جيسيكا سيلفا، مهاجمة فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات، الأحد، النادي السعودي، بعد نهاية ارتباطها التعاقدي، الممتد موسمًا واحدًا، وذلك عبر منشور بثّته في حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

واستهلت جيسيكا رسالة الوداع بالحديث عن تجربتها مع الهلال قائلة: «بعد عام واحد.. حان وقت الوداع، أغادر اليوم وأنا أحمل معي أكثر من مجرد ذكريات كروية. لم يكن الموسم سهلًا، ولم نحقق كل ما كنا نطمح إليه، لكن ذلك جزء من الرحلة».

ووجهت اللاعبة البرتغالية شكرها إلى زميلاتها في الفريق، وأعضاء الجهازين الفني والإداري والجماهير، مضيفة : «هناك أمور لا تقاس بالانتصارات داخل الملعب، شكرًا للاعبات، شكرًا للهلال، أشعر بالفخر لأنني عشت عن قرب نمو كرة القدم النسائية، ولأنني كنت جزءًا ولو صغيرًا من هذه المسيرة»، مختتمة رسالتها بـ«شكرًا على الذكريات والدروس والأشخاص الذين التقيت بهم على طول الطريق».

وانضمت جيسيكا صاحبة الـ31 عامًا، إلى صفوف الهلال أغسطس الماضي، بعدما خاضت مسيرة احترافية تنقلت خلالها بين عدة فرق أوروبية وأمريكية، منها، مع ألبيرجاريا وبراجا وبنفيكا في البرتغال، وليفانتي الإسباني، وكانساس سيتي كورانت، وجوثام إف سي في أمريكا، وليون الفرنسي.

وخلال مسيرتها، توجت اللاعبة البرتغالية بـ8 ألقاب متنوعة، أبرزها الدوري البرتغالي ثلاث مرات، مع بنفيكا، والدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا مع ليون، إلى جانب بطولة «الكونكاكاف» مع جوثام إف سي، وكأس السويد في مناسبتين.

وعلى الصعيد الدولي، تُعد جيسيكا إحدى أهم لاعبات المنتخب البرتغالي، إذ خاضت أكثر من 120 مباراة دولية، وشاركت ضمن قائمة البرتغال في كأس العالم للسيدات 2023، وبطولة أمم أوروبا 2025.