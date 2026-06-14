القبض على عصابة سرقة مكيفات المدارس

ألقت الشرطة اليونانية القبض على ثلاثة رجال متهمين بتشغيل عصابة سرقة استهدفت وحدات تكييف الهواء في المدارس والشركات في الضواحي الجنوبية من أثينا.

وقال المحققون إنَّ المشتبه بهم «41 عامًا و38 عامًا و36 عامًا» يزعم أنهم كانوا يسرقون وحدات تكييف الهواء الخارجية منذ فبراير الماضي على الأقل، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية، الأحد.

وربطت الشرطة المجموعة بخمس عمليات سرقة، بما في ذلك ثلاث في مدارس حكومية في ضاحية جليفادا الساحلية.

ولتجنب الكشف عن هويتهم، يزعم أنَّ المشتبه بهم استخدموا ثلاث مركبات مختلفة وبدلوا سيارات أثناء عمليات السرقة.

وتم إلقاء القبض على هؤلاء الرجال في منطقة فولا المجاورة، حيث عثر رجال الشرطة على أربع وحدات لتكييف الهواء ومكوّنات ذات صلة وعدد كبير من الأدوات، التي يعتقد أنه يتم استخدامها في الجرائم.