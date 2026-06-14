الأربعاء.. الغنام يجري عملية الرباط

يجري سلطان الغنام، ظهير أيمن فريق النصر الأول لكرة القدم، الأربعاء المقبل، عملية جراحية في الركبة، وفقًا لما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ الطبيب خالد الخليفي سيُجري العملية للاعب بمركز سبيتار في الدوحة، العاصمة القطرية.

وكانت العملية تأجلت من الثلاثاء الماضي إلى الأربعاء المقبل، بعد تعرض الغنام لوعكة صحية إثر إصابته بالإنفلونزا، وخضوعه للعلاج بالمضادات الحيوية، ما أدى إلى تأجيلها.

وتعرض الغنام لإصابة قطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة، خلال مواجهة جامبا أوساكا الياباني، التي خسرها النصر 0ـ1 في نهائي دوري أبطال آسيا 2، 16 مايو الماضي، قبل أن يتلقى العلاج ويعود إلى استكمال المباراة.

وكانت «الرياضية» كشفت، نقلًا عن مصادر خاصة في 6 يونيو الجاري، أنَّ الغنام سيجري العملية الجراحية في الدوحة، كما أشارت في 21 مايو الماضي إلى أنَّ اللاعب اختار إجراء العملية في مركز سبيتار بعد نصيحة تلقاها من زميله راغد النجار، حارس المرمى، الذي خضع لعملية مماثلة في المركز ذاته مطلع مارس الماضي.

وخاض الغنام 45 مباراة بقميص النصر في مختلف المسابقات خلال الموسم المنتهي أخيرًا، الذي تُوِّج فيه الفريق بلقب دوري روشن السعودي، وصنع هدفين، ونال خمس بطاقات صفراء.