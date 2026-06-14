صحافة ميامي تواكب المونديال

واكبت الصحافة في مدينة ميامي، منافسات كأس العالم الجارية حاليًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتصدرت صحيفة «ميامي هيرالد» المشهد بصورة لمشجعين برازيلي ومغربي خلال منافسات كأس العالم، مع تخصيص مساحات واسعة لتغطية الحدث العالمي ومبارياته.

وذكر لـ«الرياضية» بائع في أحد المتاجر، الأحد، أن النسخ الورقية تُطرح في الـ 07:00 صباحًا، إلا أن غالبيتها تنفد بحلول الـ 05:00 مساءً، بسبب الإقبال الشديد من الجماهير والزوار الراغبين في اقتناء أعداد تحمل طابع كأس العالم.

ويوجد عدد من الصحف الأمريكية البارزة في نقاط البيع بالمدينة، مثل «ميامي هيرالد» و«نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال».

يذكر أن مركز تدريب إنتر ميامي في ولاية فلوريدا يحتضن الإثنين الحصة التدريبية الختامية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحضيرًا لمواجهة أوروجواي، فجر الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.