ولد نيستوري إيرانكوندا، لاعب المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، صاحب هدف الافتتاح في شباك المنتخب التركي، خلال اللقاء بينهما صباح الأحد، ضمن منافسات كأس العالم 2026، في مخيم للاجئين في تنزانيا، وذلك قبل 20 عامًا.

بلغت قصة إيرانكوندا الشخصية ذروتها، في ملعب «فانكوفر» بعدما استطاع تسجيل الهدف الافتتاحي في المباراة التي فاز فيها المنتخب الأسترالي 2ـ0 على تركيا.

احتفل إيرانكوندا، الذي جلس فترة قصيرة على مقاعد بدلاء فريق بايرن ميونيخ الألماني، بهذا الهدف عبر تقليد احتفال قدوته الأسترالي تيم كاهيل، الذي كان يؤدي حركات الملاكمة في الهواء قرب ركن الملعب.

وقال أصغر لاعب أسترالي يسجل في كأس العالم: «تيم كاهيل هو أكبر مصدر إلهام لي في كرة القدم، إلى جانب ليونيل ميسي، تيم كاهيل هو أعظم لاعب أسترالي في رأيي، وكنت أفكر أنه إذا سجلت سأحتفل مثله، وتمكنت من فعل ذلك».

ووصلت سرعة إيرانكوندا القصوى في الملعب إلى 37 كم في الساعة.

وحصل إيرانكوندا على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وولد والدا اللاعب في الأصل في بوروندي، ثم هاجرا إلى أستراليا بعد ولادته في تنزانيا واستقرا في أديلايد.

وتعاقد البايرن مع المهاجم من أديلايد يونايتد في 2024، ويلعب الآن في صفوف فريق واتفورد الإنجليزي.

ويضم المنتخب الأسترالي أيضًا لاعبين مثل أوير مابيل، ومحمد توري، ولديهما خلفيات مشابهة لإيرانكوندا.

وولد مابيل لوالدين من جنوب السودان في مخيم للاجئين في كينيا، بينما ينحدر والدا توري من ليبيريا، وولد هو في غينيا.