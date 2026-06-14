ألمانيا تخشى مفاجأة كوراساو المغمورة

يتطلع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم إلى تجنب ما قد يكون واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم عندما يستهل مشواره في منافسات مونديال 2026 بمواجهة منتخب كوراساو، الأحد، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة في مواجهة تاريخية يستضيفها ملعب مدينة هيوستن الأمريكية.

يدخل المانشافت الألماني البطولة بعيدًا عن دائرة الترشيحات الكبرى للفوز باللقب، وهو أمر قد يفضله المدرب يوليان ناجلسمان للعمل في هدوء وبعيدًا عن الضغوط الإضافية، لا سيما بالنظر إلى التاريخ العريق للماكينات الألمانية في المسابقة، التي تُوِّجوا بلقبها أربع مرات في أعوام 1954، 1974، 1990، و2014.

وعلى الرغم من خيبة الأمل الكبيرة التي لاحقت المنتخب الألماني في النسختين الأخيرتين من كأس العالم بخروجه من دور المجموعات في 2018 و2022، يمر الفريق حاليًّا بفترة كروية مميزة للغاية تحت قيادة ناجلسمان بعدما حقق الفوز في آخر تسع مباريات خاضها في جميع المسابقات، وشهدت مسيرته التحضيرية هذا العام تحقيق أربعة انتصارات تجريبية متتالية على منتخبات سويسرا وغانا وفنلندا وأمريكا الشريك في استضافة البطولة.

وتضم المجموعة الخامسة أيضًا منتخبي كوت ديفوار والإكوادور، ما يعني أنَّ أي نتيجة أخرى غير الفوز المريح على كوراساو ستضع الفريق ومدربه تحت طائلة انتقادات حادة.

في المقابل، تشهد المواجهة الظهور المونديالي الأول على الإطلاق لمنتخب كوراساو الذي يدخل اللقاء وعينه على كتابة تاريخ جديد لبلاده في هذا المحفل العالمي الكبير.

ويخوض الأزرق المنافسات دون أي ضغوط نفسية، إذ يعد مجرد تأهله إلى المونديال إنجازًا مذهلًا لبلد يصنف كأصغر دولة مشاركة من حيث المساحة وعدد السكان الذي لا يتجاوز 160 ألف نسمة.

ونجح أبناء المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات، البالغ من العمر 78 عامًا، في تصدر مجموعتهم بالتصفيات خلال نوفمبر الماضي لخطف بطاقة العبور التاريخية، واستعد الفريق للمونديال بخوض مباراتين تجريبيتين في نهاية مايو الماضي، حيث خسر الأولى أمام إسكتلندا بنتيجة 1ـ2 قبل أن يستعيد توازنه بالفوز في الثانية على أروبا بنتيجة 4ـ0.

ويحتل منتخب كوراساو المركز 82 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسيكون حصد أي نقطة في هذه البطولة بمثابة نجاح تاريخي وإعجازي للمدرب الهولندي الخبير الذي يمتلك استراتيجية واضحة لتقديم أفضل أداء ممكن.

وتزخر التشكيلة الألمانية بأسماء بارزة في مقدمتها جوشوا كيميتش وجوناثان تاه وليروي ساني وجمال موسيالا وفلوريان فيرتز، في حين سيتولى كاي هافيرتز، البالغ من العمر 27 عامًا، قيادة الخط الأمامي، منتشيًا بتسجيله في نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة أرسنال، مستهدفًا تعزيز رصيده التهديفي الدولي البالغ 22 هدفًا في مسيرته مع المنتخب.

أما في معسكر كوراساو، فلا توجد أي غيابات تذكر، وسيقود المخضرم لياندرو باكونا، البالغ من العمر 34 عامًا، خط وسط الفريق رفقة شقيقه جونينيو باكونا، بينما يبرز اسم تاهيث تشونج «26 عامًا»، لاعب مانشستر يونايتد السابق، كأهم الأوراق الهجومية للفريق بعدما سجَّل ثلاثة أهداف في أول ست مباريات دولية له.