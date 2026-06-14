الأوروجواي من كانكون إلى ميامي

يصل المنتخب الأوروجوياني الأول لكرة القدم إلى ميامي بعد فراغه من الحصة التدريبية عند الـ 12.30 دقيقة صباح الإثنين بتوقيت الرياض استعدادًا لمواجهة الأخضر السعودي الثلاثاء في كأس العالم، وفق ما أعلنه على موقعه الفريق اللاتيني.

وذكر موقع المنتخب الأوروجوياني أنه أجرى حصته التدريبية صباح الأحد بتوقيت كانكون المكسيكية التي تحتضن معسكره وغادر بعدها إلى ميامي.

وتضمُّ المجموعة أيضًا منتخبَي إسبانيا والرأس الأخضر، اللذين سيتواجهان مساء الإثنين، قبل لقاء الأخضر والأوروجواي بست ساعاتٍ.

وسيلتقي المنتخب السعودي إسبانيا ضمن الجولة الثانية، قبل ختام مشواره في المجموعة بمواجهة الرأس الأخضر.

وفي الإطار نفسه، يعقد الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب الأوروجواي مؤتمرًا صحافيًا في ملعب ميامي عند الـ 03:45 فجر الإثنين بتوقيت الرياض، للحديث عن مواجهة الأخضر السعودي.