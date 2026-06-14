فوساتي: الأوروجواي معجزة.. وسر الأخضر غامض

أبصر النور في 22 نوفمبر 1952 في تاكواريمبو، وهوَ حارس مرمى أوروجواياني سابق ومدرب كرة قدم حالي.

أنهى مسيرتهُ داخل المستطيل الأخضر وتحوّل للتدريب حين أشرفَ على قيادة العديد من الأندية في أوروجواي والإكوادور والسعودية وقطر، إضافةِ إلى البرازيل.

قاد فريق الشباب الأول لكرة القدم 2010 لتحقيقِ المركز الرابع في الدوري السعودي، كما وصلَ معه نصف نهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يفكّ الارتباط بالتراضي عائدًا من جديد الى نادي السد القطري.

وفي عام 2013 درب العين الإماراتي، والريان وقطر القطريين، ثم أهلي جدة 2019.

الأوروجوياني خورخي فوساتي تحدث في هذا الحوار مع «الرياضية» عن مواجهة منتخب بلاده أمام الأخضر الثلاثاء ضمن المجموعة الثامنة من كأس العالم 2026 إضافة إلى أمور أخرى..

01 كيف ترى حظوظ منتخب الأوروجواي في كأس العالم 2026؟

لدي دائمًا الأمل في أن يصل منتخب الأوروجواي إلى مستويات عالية جدًا في مشاركته بكأس العالم 2026.

02 ما الذي يجعل منتخب الأوروجواي دائمًا حاضرًا بقوة في كأس العالم؟

إنه أمر لا يمكن تفسيره، وليس فقط لأن عدد السكان قليل، بل أيضًا لا توجد بنية تحتية كبيرة، كما أن الاهتمام بالأطفال والمراهقين ودعمهم محدود جدًا، باختصار إنها معجزة ولهذا السبب دائمًا ما أُثمن قدرات المدربين في قيادة المنتخب.

03 هل ترى أن الجيل الحالي قادر على إعادة أمجاد الأوروجواي العالمية؟

نعم بكل تأكيد لا أشك في قدرتهم على ذلك.

04 ما رأيك في المنتخب السعودي قبل موجهته أمام منتخب بلدك الثلاثاء في مستهل مشوارهما المونديالي؟

الإمكانات في المنتخب السعودي موجودة، لكنني لا أعرف لماذا لا ينجح في تحقيق الاستمرارية والثبات، لكنني أكرر الأخضر السعودي يملك الإمكانات.

05 ما توقعاتك لمباراة السعودية والأوروجواي في مونديال 2026؟

آمل ألا يكون الأمر مثل مونديال 2022 أمام الأرجنتين، وينتصر الأخضر علينا، إلا لو انتهى الأمر بتتويج الأوروجواي بالبطولة مثلما حصل مع الأرجنتين بعد ذلك فأهلًا وسهلًا، ولكن سأتحدث بجدية، مباراة الافتتاح تبقى دائمًا مجهولة التوقعات.

06 ما أبرز نقاط القوة التي يمتلكها المنتخب السعودي حاليًا؟

روحه القتالية وشخصيته القوية، وأضيف إلى ذلك الانضباط والتنظيم التكتيكي، لهذا يمكنهم أن يكونوا من أبرز المنافسين.

07 هل أنت متابع للدوري السعودي؟

نعم بالتأكيد، أنا متابع جيد للدوري السعودي، هناك العديد من اللاعبين الجيدين جدًا.

08 ما هو فريقك المفضل؟

على مستوى الأندية فأحب الشباب والأهلي، وهما الفريقان اللذان عملت فيهما.

09 من أفضل لاعب؟

كريستيانو رونالدو هو الأفضل بالنسبة لي، ومع ذلك هناك لاعبون مميزون آخرون، وبعضهم أعزاء جدًا.

10 من أصدقاؤك في الدوري السعودي؟

ناهيتان نانديز لاعب القادسية، ولدي صديق بالدوري القطري عمر باري.