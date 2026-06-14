عاصفة تفاجئ جماهير ألمانيا وكوراساو

غمرت عاصفة ممطرة في الصباح الباكر مشجعي منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم وكوراساو، ​الذين وصلوا مبكرًا إلى الملعب لحضور المباراة الافتتاحية للفريقين ضمن منافسات كأس العالم في هيوستن، الأحد، ما دفعهم إلى البحث عن المظلات وسترات المطر.

وباغتت العاصفة المفاجئة الكثير من ‌الجماهير غير ‌المستعدين، ما أجبرهم على ​التوقف ‌عند ⁠متجر ​يقع مقابل ⁠الملعب، الذي شهد إقبالًا كبيرًا على شراء الكميات التي كانت تنفد بسرعة من المظلات ومعاطف المطر.

وقالت كارولين سلاوس، إحدى المشجعات، التي سافرت مع ابنها إلى هيوستن قادمة من كوراساو ⁠لحضور المباراة: «نحن هنا لشراء معطف ‌واقٍ من المطر ‌ومظلة.. لن يهز ذلك ​من عزيمتنا. سنصرخ ‌ونهتف لأنها المرة الأولى التي تصل ‌فيها كوراساو إلى كأس العالم».

وبينما كان السكان المحليون في الغالب على أهبة الاستعداد للطقس المتقلب، فاجأت الأمطار الغزيرة عددًا من ‌المشجعين المتجهين إلى ملعب المباراة، ووفرت المقاعد المغطاة ملاذًا لهم.