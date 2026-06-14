اليابان تهدد هولندا بذكريات الألمان

يخشى منتخب هولندا الأول لكرة القدم من مصير نظيريه الألماني والإسباني، حينما يستهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 أمام اليابان، الأحد، على ملعب دالاس في أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية ضمن المجموعة السادسة.

ومع تزايد التوقعات التي تصب في مصلحته، سيسعى رونالد كومان، مدرب هولندا، لإثبات أن تفسيره الحديث لكرة القدم الشاملة الهولندية قادر على النجاح على أكبر مسرح كروي.

ولكن يقف في طريقه منتخب اليابان المنضبط والمتماسك بقيادة مدربه هاجيمي مورياسو، الذي حوّل النهج التكتيكي لفريقه إلى منافس متماسك ومتقن فنيًا، قادر على معاقبة الخصوم بالهجمات المرتدة.

ولعب هذا السلاح دورًا مهمًا في تحقيق منتخب اليابان مفاجأتين من العيار الثقيل في النسخة الماضية لكأس العالم بقطر عام 2022، حينما تغلب 2ـ1 على منتخبي ألمانيا وإسبانيا بمرحلة المجموعات، ليتصدر على حسابهما ترتيب المجموعة آنذاك، ويتأهل عن جدارة للأدوار الإقصائية، قبل أن تتوقف مغامرته عند حدود دور الـ16 بالخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

ويملك كومان قائمة تضم 26 لاعبًا جاهزًا، غير أن خسارة الفريق 0ـ1 أمام ضيفه الجزائر تجريبيًا، التي أعقبها الفوز الصعب 2ـ1 على أوزبكستان في مباراتي الفريق التجريبيتين الأخيرتين قبل المونديال، جعلت محبيه يشعرون بالقلق من قدرته على المضي قدمًا في المسابقة.

وبالنظر إلى لقاءات منتخب اليابان التجريبية الأخيرة، فقد حقق الفريق نتائج جيدة للغاية، ما أنعش آمال جماهيره في إنجاز جديد بالمونديال، عقب فوزه في مبارياته التجريبية الست الأخيرة، من بينها في لقاءات أمام منتخبات من العيار الثقيل، مثل البرازيل، وإنجلترا، كما تغلب أيضًا على غانا وبوليفيا وإسكتلندا وآيسلندا.