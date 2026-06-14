«الاستراحة المنعشة».. قفص مذهب يقتل الساحرة

في كرة القدم، ليست كل التغييرات مرئية، بعضها يحدث في صمت شديد، لكنه يعيد هندسة طبيعة اللعبة وجيناتها دون أن يلتفت إليه أحد في البداية.

في مونديال 2026، لم يكن الجدل الأكبر يدور حول تقنيات التحكيم الرقمية ولا حول زيادة عدد المنتخبات، بل تفجر حول مفهوم استحدث بدافع إنساني خالص، لكنه تحول سريعًا إلى أداة لتقطيع أوصال الساحرة المستديرة، إنها «الاستراحة المنعشة».

ما بدا في الوهلة الأولى إجراء صحيًا بديهيًا لحماية أجساد اللاعبين من الإنهاك وإنعاشها بمختلف أنواع السوائل، تحول قسرًا إلى نقاش حاد حول روح اللعبة، نقاش يضع الانسيابية والتدفق الطبيعي في كفة، والسيطرة التجارية غير المرئية على زمن المباراة في كفة أخرى.

في مباريات عديدة من البطولة، فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فترات توقف إلزامية تحت مسمى «الاستراحة المنعشة»، حتى في ظروف مناخية لم تكن بالحد الطبي الذي يفرض هذا التدخل الصارم.

في ملعب «أزتيكا»، تكرر المشهد بشكل فاضح خلال مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا، حيث درجة الحرارة تلامس 23 درجة مئوية فقط، والغيوم تحجب الشمس، والأجواء مثالية للركض المتواصل. ومع ذلك، دوت صافرة الحكم لتعلن قسرًا عن «الاستراحة المنعشة» مسبقة البرمجة، ليتأكد الجميع أن الزمن داخل المستطيل الأخضر لم يعد ملكًا لإيقاع الكرة، بل لجدول خارجي دقيق يدار خلف الكواليس.

قرار استئناف اللعب بعد انتهاء دقيقة «الاستراحة المنعشة» لم يعد بيد حكم الساحة المطلق، بل بات رهينة بإشارة تأتيه عبر سماعة الأذن من مخرج البث لشبكة «فوكس سبورتس» الأمريكية وصاحبة حقوق البث الحصرية باللغة الإنجليزية داخل الولايات المتحدة.

أصبح المشهد سرياليًا خلف الشاشات، اللاعبون ينهون شرب المياه، والمدربون ينهون توجيهاتهم، ويقف الجميع في وسط الملعب بانتظار صافرة الحكم، بينما يضطر الحكم نفسه للانتظار لثوان ثقيلة ومحرجة حتى تنتهي شبكة «فوكس» من عرض مساحتها الإعلانية كاملة والمباعة بملايين الدولارات للشركات الرواد.

هذه التبعية الفاضحة أكدت المخاوف من أن زمن الساحرة المستديرة سلع بالكامل ليتوافق مع هندسة التلفزيون التجاري على الطريقة الأمريكية وتصبح المباريات رهينة لجدول بيع المساحات الإعلانية لشبكات البث

الكبرى.

هذا التحول البنيوي يعري حقيقة أكبر بدأت تفرض نفسها على أرض الواقع، فالمباراة المونديالية لم تعد تدار بالمنطق التقليدي القائم على شوطين، بل تحولت فعليًا، تحت غطاء «الاستراحة المنعشة»، إلى أربعة أقسام مدة كل منها 22.5 دقيقة، في استنساخ مشوه للنموذج الرياضي التجاري الأمريكي المعتمد في دوري كرة القدم الأمريكية ودوري كرة السلة.

هذا النظام «المقسم» لم يصمم يومًا لخدمة الرياضة، بل جرت هندسته ليكون وعاءً مثاليًا لبث أكبر قدر من الإعلانات التجارية المربحة، حيث يتم التضحية بسلاسة اللعب وإيقاعه لصالح فترات توقف مصطنعة توفر للشركات الراعية فرصة ذهبية لعرض منتجاتها.

في تصريح محمل بالألم لقناة «زد دي إف»، انتقد المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، هذا التوجه بقوة قائلًا :«أصبحت كرة القدم رهينة لمسؤولين يجلسون في مكاتبهم المكيفة. قدمت الاستراحة

المنعشة كدرع لحماية صحة اللاعبين، وسيف نبيل لمواجهة الحرارة، لكنها تحولت عمليًا إلى قفص مذهب تم صنعه خصيصًا للرعاة. كانت كرة القدم في الماضي هي الحدث الرئيس، لكنها الآن مهددة بأن تصبح مجرد عرض مجزأ وموسيقى خلفية لعرض إعلاني».

اللاعبون من جانبهم شعروا بالاغتراب التكتيكي، حيث علق البرتغالي بيدرو نيتو بنبرة حادة :«عندما تبلغ المباراة ذروة الإثارة، ويوقفنا الحكم من أجل استراحة منعشة في طقس معتدل، فإنهم يفصلون عقولنا تمامًا عن جو المعركة. هذا البرود المفاجئ يشتت التركيز ويزيد من خطر الإصابات العضلية، بدلًا من حمايتنا».

ومن الناحية التكتيكية الصرفة، يبرز دائمًا الإسباني جوسيب جوارديولا، الذي وإن لم يهاجم الاستراحة بشكل فج ومباشر، إلا أنه وضع إصبعه على الجرح الفني في سياقات مشابهة بتحذيره من التلاعب بإيقاع المباراة.

ويرى جوارديولا أن كرة القدم في جوهرها تعتمد على اللحظة المستمرة، حيث يتحرك اللاعبون ككتلة حية تتبادل الأدوار ذهنيًا وبدنيًا دون انقطاع، مؤكدًا أن «أي توقف طويل يغير ديناميكية الضغط والتمركز» في الملعب، ويفكك الروابط التكتيكية الصامتة التي يصنعها اللاعبون أثناء تدفق اللعب

الحر.

في المقابل، تستميت اللجان التنظيمية والطبية في «فيفا» بالدفاع عن القرار، معتبرة أن كرة القدم الحديثة أصبحت أكثر سرعة وعنفًا بدنيًا، وأن تجاهل الإجهاد الحراري في بطولة تمتد عبر قارة كاملة وبمناخات متباينة

ليس خيارًا مطروحًا.