المونديال.. «تيفو» المواجهة 1000 ينتظر الموافقة

تخطط مجموعات من المشجعين التونسيين لتنظيم لوحة جماهيرية تعبيرية خاصة «تيفو» خلال مباراة منتخب بلادهم الأول لكرة القدم واليابان، السبت المقبل، بمونتيري في كأس العالم 2026، المواجهة التي تحمل الرقم 1000 في تاريخ نهائيات المونديال.

وكشفت سندس الحيزاوي، منسقة المبادرة، عن أن المجموعة تواصلت مع الاتحاد الدولي «فيفا» للحصول على الموافقات اللازمة لتنظيم التيفو، موضحة أن الطلب الأول قوبل بالرفض لاعتبارات إجرائية تتعلق بضرورة تقديمه من جهة رسمية، قبل تقديم ملف جديد وفق الشروط المطلوبة، فيما لا تزال المجموعة بانتظار الرد النهائي.

وقالت الحيزاوي إن الفكرة انطلقت من منشور بسيط على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال كأس أمم إفريقيا الأخيرة، قبل أن تتطور إلى مشروع يجمع مئات التونسيين المقيمين في دول مختلفة استعدادًا للمونديال.

وأضافت أن التحضيرات بدأت منذ ديسمبر الماضي، موضحة أن المجموعة تضم تونسيين من فرنسا والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى، وأن عدد المشاركين في مجموعة التنسيق على تطبيق «واتساب» بلغ نحو 500 عضو.

وأكدت أن اختيار مباراة تونس واليابان جاء لكونها تمثل المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، عادة أن المناسبة تشكل فرصة استثنائية لإبراز صورة إيجابية عن البلد والتعريف بتاريخها ومقوماتها السياحية والثقافية.