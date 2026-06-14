ميامي.. الدرَّاجات والصيد ينافسان المونديال

خطفت منافسات سباق جائزة كاتالونيا الكبرى للدرَّاجات النارية وبطولات صيد الأسماك اهتمام مرتادي المقاهي والمطاعم الرياضية في ميامي الأمريكية، بالتزامن مع احتضان المدينة فعاليات كأس العالم 2026.

ورصدت «الرياضية» متابعة جماهيرية لسباقات الدرَّاجات النارية عبر الشاشات داخل عدد من المقاهي، فيما جذبت منافسات صيد الأسماك شريحة من المتابعين في المدينة الساحلية التي تعد من أبرز الوجهات الأمريكية لهذه الرياضة.

وعلى الرغم من هيمنة أجواء كأس العالم على الشوارع والمناطق المحيطة بمواقع الفعاليات، فإن الشاشات داخل بعض المقاهي وزعت اهتمامها بين مباريات المونديال وسباقات الدرَّاجات النارية وبرامج صيد الأسماك، التي حافظت على حضورها لدى الجماهير المحلية.

وتعكس المشاهد اليومية في ميامي تنوع الاهتمامات الرياضية للزوار والسكان، إذ تتجاور فعاليات كأس العالم مع رياضات أخرى تحظى بمتابعة واسعة في مدينة اعتادت استضافة الأحداث الرياضية الكبرى على مدار العام.