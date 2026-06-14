توتنام يبقي بورو حتى 2031

جدد الإسباني بيدرو بورو، لاعب توتنام هوتسبير الإنجليزي، تعاقده، ليبقى بصفوف النادي اللندني فترة طويلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن بورو، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي السابق، وافق على تمديد تعاقده حتى صيف 2031، علمًا بأن تعاقده الحالي كان سينتهي في صيف 2028.

وأضافت أن التعاقد يتضمن بند تجديد لعام إضافي، ويبقى خطوة مهمة لتوتنام تحت قيادة مدربه روبرتو دي تشيربي، الذي أنقذه من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة من موسم 2025ـ2026.

وقال دي تشيربي: «كلنا في النادي سعداء بهذا التعاقد الجديد، لأننا نثق بقدرات بيدرو بورو، وأنا متحمس لمواصلة العمل معه، ومساعدته على تحقيق مزيد من الإنجازات في الأعوام المقبلة».

وشارك بورو في 47 مباراة مع توتنام خلال الموسم الماضي المخيب للفريق اللندني، والذي انتهى بالبقاء في الدوري، وتألق بورو في سبع مباريات تحت قيادة دي تشيربي.

وانضم اللاعب الدولي الإسباني إلى توتنام عام 2023، ليصبح ركيزة أساسية وسط كثرة الإصابات التي عانى منها الفريق الإنجليزي في المواسم الأخيرة.

وسجل بورو، صاحب الـ 25 عامًا 13، هدفًا وصنع 26 مع توتنام، واحتفل بمباراته رقم 150 في مباراة ليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل 1ـ1، الشهر الماضي.

وبتجديد تعاقد بيدرو بورو، واصل توتنام نشاطه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تعاقد مع الثنائي أندي روبرتسون وماركوس سينيسي بصفقة انتقال حر.