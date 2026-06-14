حسام: صلاح مؤثر مع «الفراعنة»

أكد حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، سعادته بتمثيل الفراعنة في نهائيات كأس العالم 1990، لاعبًا، مشيرًا إلى أنه كان جزءًا من جيل صنع تاريخًا للكرة المصرية في المونديال.

وقال حسام حسن في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إن منتخب مصر قدم أداء جيدا خلال مشاركته في مونديال 1990، معربا عن أمنياته بأن يكون الفريق قد حقق إنجازا أكبر في تلك النسخة.

وأشاد المدير الفني للفراعنة بالدور الذي يقدمه محمد صلاح مع المنتخب، مؤكدًا أنه أحد أهم نجوم مصر، وأن الفريق يحتاج كثيرًا إلى خبراته وقدراته داخل الملعب.

وأضاف حسام حسن في تصريحاته، التي نقلها المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، أن كرة القدم في مصر ليست مجرد لعبة، بل تمثل جزءًا من حياة المصريين وثقافتهم، في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير المصرية تعشق وطنها، وتتطلع دائما إلى رؤية منتخبها بين أفضل المنتخبات في العالم وتحقيق الإنجازات على الساحة الدولية.

تأتي تصريحات حسام حسن فيما يستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا، مساء الإثنين، ضمن المجموعة السابعة بكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تضم أيضًا نيوزيلندا وإيران.

ويبحث منتخب مصر عن أول فوز له في كأس العالم، خلال المشاركة الرابعة له، بعد ظهوره في نسخ 1934 و1990 و2018.