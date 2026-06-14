بذكريات البرازيل.. ألمانيا تكتسح كوراساو

كرر منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم انتصاره التاريخي الشهير على البرازيل بنتيجة 7ـ1، بعد أن اكتسح كوراساو، المشارك للمرة الأولى في كأس العالم، بالنتيجة ذاتها، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة 2026 الجارية بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ولم يرحم المنتخب الألماني ضعف منافسه، ليحقق انتصارًا تاريخيًا، بينما اكتفى منتخب كوراساو بدخول التاريخ من خلال تسجيله أول الأهداف.

افتتح فيليكس نميشا التسجيل لألمانيا في الدقيقة السادسة، ثم تعادل ليفانو كوميننسا لمصلحة كوراساو في الدقيقة 26.

وأعاد نيكو شلوتربيك التقدم لألمانيا في الدقيقة 38، ثم أضاف كاي هافيرتز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل جمال موسيالا هدفًا رابعًا في الدقيقة 47، ثم أضاف ناثانيال براون الخامس بالدقيقة 68، وتواصل مهرجان أهداف الألمان بالهدف السادس الذي حمل توقيع دينيز أونداف في الدقيقة 78، واختتم جوشوا كيميتش السباعية بعدها بعشر دقائق.

وضمن منتخب ألمانيا بشكل كبير التأهل للدور الثاني بفضل هذا الانتصار العريض، بينما يلتقي فجر الإثنين في المجموعة نفسها منتخبا كوت ديفوار والإكوادور.