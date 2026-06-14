كوينز.. خامس ألقاب دونا

حققت الكرواتية دونا فيكيتش مفاجأة مدوية بفوزها بدورة كوينز كلوب لكرة المضرب في لندن، الأحد، بعدما تأهلت من الأدوار التمهيدية كـ «خاسرة محظوظة»، وهو إنجاز لم تشهده دورات رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي ايه» منذ ثلاثة أعوام.

وتغلبت دونا، المصنفة 79 عالميًا، على البريطانية إيما رادوكانو «42» في المباراة النهائية بنتيجة 6ـ0 و7ـ6 «8ـ6».

وهو اللقب الخامس في مسيرة دونا، والأكثر أهمية، حيث تُعد دورة كوينز كلوب بمثابة تحضير لبطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، أول تتويج لها في فئة 500 نقطة.

وغابت الكرواتية عن منصات التتويج منذ مارس 2023 في مونتيري بالمكسيك.

وفي لندن، خسرت دونا في البداية بالأدوار التمهيدية أمام الروسية آنا بلينكوفا، المصنفة 105 عالميًا، قبل أن تتأهل إلى القرعة الرئيسة بعد انسحاب الأوكرانية مارتا كوستيوك.

وهي المرة السادسة فقط في تاريخ دورات اللاعبات المحترفات التي تفوز فيها «خاسرة محظوظة» باللقب، وكان آخرها عام 2023.

وخسرت البريطانية، البالغة 23 عامًا، في مباراة نهائية للمرة الثانية هذا العام، بعد هزيمتها في أوائل فبراير الماضي أمام الرومانية سورانا سيرستيا في كلوج ـ نابوكا. ولم تحرز أي لقب منذ فوزها غير المتوقع في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2021.