الاتحاد يحتج أمام الآسيوي

تعتزم إدارة نادي الاتحاد الاستئناف رسميًا ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي القاضي بإيقاف أحمد شراحيلي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، 10 مباريات في المسابقات القارية، إلى جانب فرض غرامة مالية عليه، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن إدارة الاتحاد تعد العقوبة قاسيةً مقارنة بالواقعة، ما دفعها إلى دراسة الملف القانوني بشكل كامل، تمهيدًا لتقديم استئناف رسمي بهدف تخفيف القرار أو إعادة النظر فيه قبل انطلاق المشاركات القارية المقبلة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن رسميًا إيقاف شراحيلي لمدة 10 مباريات بعد الأحداث التي أعقبت مواجهة الاتحاد أمام ماتشيدا الياباني في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ عدت لجنة الانضباط أن اللاعب ارتكب سلوكًا عنيفًا تجاه أحد مسؤولي المباراة.

يُشار إلى أن لجنة الانضباط في الاتحاد القاري أصدرت عقوبات أخرى متفرقة طالت لاعبين في القارة الصفراء، بينهم الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس الاتحاد، الذي غرمته 5 آلاف دولار، بسبب إشارة غير لائقة خلال المباراة، فيما فرضت غرامة قدرها 25 ألف دولار أمريكي على الاتحاد بسبب إلقاء جماهيره 13 زجاجة مياه وحذاء وعلبة باتجاه مسؤولي المباراة.