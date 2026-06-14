الدرعية يتراجع عن شاموسكا.. ويتفاوض مع برونو لاج

تراجعت إدارة نادي الدرعية عن التعاقد مع البرازيلي شاموسكا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، الموسم المقبل، بعد تباين وجهات النظر داخل اللجنة الرياضية حول ملف المدرب، لتتجه إلى فتح مفاوضات متقدمة مع البرتغالي برونو لاج، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الاجتماعات بين الطرفين مستمرة خلال الفترة الحالية وسط توافق كبير، على أن يتم التوقيع الرسمي فور الاتفاق على البنود النهائية للعقد، مشيرة إلى أن إدارة النادي فضّلت التوجه نحو المدرسة الأوروبية في الملف الفني، ما أدى إلى التراجع عن خيار شاموسكا، على الرغم من اقترابه في وقت سابق من تدريب الفريق. وكانت «الرياضية» أشارت في 10 أبريل الماضي إلى اقتراب شاموسكا من قيادة الدرعية خلال الموسم المقبل، قبل أن يعيد النادي تقييم خياراته الفنية، ويتجه نحو المدرب البرتغالي. ويملك لاج، البالغ من العمر 50 عامًا، سيرة تدريبية بارزة، إذ قاد فريق بنفيكا البرتغالي للتتويج بلقب الدوري موسم 2018ـ2019، كما أشرف على تدريب وولفرهامبتون الإنجليزي بين عامي 2021 و2022، قبل أن يتولى قيادة بوتافوجو البرازيلي لفترة قصيرة. وعاد المدرب البرتغالي إلى بنفيكا في 2024.