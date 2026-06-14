ليلي وكاردوسو أبطال «أمواج القدية»

اختُتمت فعاليات بطولة ريد بُل بول كلاش، أول بطولة لركوب الأمواج في المسابح، التي احتضنتها منطقة «سيرفتوبيا» ضمن مدينة «أكوارابيا» الترفيهية في القدية، تحت إشراف الاتحاد السعودي لركوب الأمواج، السبت الماضي، وسط أجواء تنافسية مثيرة.

وتُوّجت المتسابقة السعودية ليلى زاهد بلقب بطلة فئة السيدات بعد أداء نال ثقة لجنة التحكيم بفضل مهارتها الفنية وإبداعها وثقتها على الأمواج. كما نجح البرتغالي هوجو كاردوسو في إحراز لقب بطل فئة الرجال.

وشهدت البطولة بنسختها الأولى في السعودية تنافسًا رياضيًا استثنائيًا، جمعت نخبة من الرياضيين من مختلف دول العالم، وبحضور محمد النمر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لركوب الأمواج، وعدد كبير من زوار مدينة القدية، ومحبي رياضة ركوب الأمواج.

وانطلقت المنافسات بجلسات حافلة بالحماس، وأتاحت للمتسابقين فرصًا متعددة لاستعراض أفضل الحركات والمسارات والتوليفات على الأمواج. وتأهل أصحاب أعلى الدرجات بعد ذلك إلى جولات الإقصاء المباشر، التي شملت ربع النهائي، ونصف النهائي، وصولًا إلى النهائي الحافل بالإثارة أمام جمهور متحمس.

وبعد يوم حافل بالمنافسات، وبصفتهما بطلي البطولة، فازت ليلى زاهد وهوجو كاردوسو برحلة استثنائية لركوب الأمواج إلى مدينة ميونيخ في ألمانيا، موطن موجة إيسباخ الشهيرة عالميًا، التي تُعد واحدة من أبرز وجهات ركوب الأمواج الحضرية في العالم.

واحتضنت منطقة سيرفتوبيا، أحدث وجهة لركوب الأمواج في المنطقة، فعاليات البطولة التي جمعت بين الرياضة والموسيقى وروح المجتمع، لتوفر أجواءً احتفالية جمعت الرياضيين والمشجعين والزوار الذين تابعوا هذه الرياضة للمرة الأولى، احتفاءً بالنمو المتواصل لرياضة ركوب الأمواج في السعودية.