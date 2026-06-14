المغرب ومصر تنضمان إلى رافضي رئيس اليويفا

أبدت المغرب ومصر، الأحد، دعمها لموقف 12 اتحادًا أعربوا عن رفضهم بشدة التصريحات الأخيرة الصادرة ​عن ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، التي وصف فيها بعض مباريات كأس العالم لكرة القدم، الجارية حاليًا في أمريكا الشمالية، بأنها «غير مثيرة للاهتمام».

وانطلقت البطولة الموسعة، التي تضم 48 منتخبًا، بإجمالي 104 مباريات، الخميس الماضي، وتستمر حتى 19 ‌يوليو المقبل.

وأبدت اتحادات الرأس الأخضر ​وكوراساو ‌وأوزبكستان ⁠والكونغو الديمقراطية ​وهايتي والجزائر ⁠وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وساحل العاج وجنوب إفريقيا، خيبة أملها الشديدة، ورفضها الحازم للتصريحات الأخيرة الصادرة عن تشيفرين، مؤكدة أنه «لا توجد مباراة غير مهمة في كأس العالم، وأن هذه الادعاءات تتجاهل تضحيات وطموحات اللاعبين ⁠والمنظومة الكروية والجماهير حول العالم».

وأوضح ‌البيان أن «التأهل لكأس ‌العالم يمثل إنجازًا تاريخيًا وحلمًا ​للأجيال في دول ‌مثل الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان، في حين ‌يمثل العودة للمحفل العالمي بعد غياب طويل معنى خاصًا لملايين المشجعين في الكونغو الديمقراطية وهايتي».

وشددت الاتحادات الموقعة والمتضامنة، بحضور مصطفى عزام، الأمين العام ‌للاتحاد المصري للعبة، على أن «قوة كرة القدم تنبع من عالميتها، وعدم اقتصارها ⁠على ⁠مجموعة محدودة من الدول»، مؤكدة أن المشاركة في البطولة تلهم الأجيال وتسهم في تطوير اللعبة وتعد مصدرًا للفخر والوحدة للمجتمعات‭‬.

واختتمت الاتحادات بيانها بالتأكيد على أن كل منتخب تأهل للبطولة «حجز مكانه بجدارة واستحقاق، ويستحق الاحترام الكامل، وأن كل مباراة تحمل قيمة ومعنى لملايين الأشخاص».

ووقع على البيان كل من اتحادات الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬وكوراساو وأوزبكستان والكونغو الديمقراطية وهايتي، ​وبالتضامن مع اتحادات الجزائر ​وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وساحل العاج وجنوب إفريقيا.