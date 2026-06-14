«فيفا» يتساءل: هل تلقى أوروجواي مصير الأرجنتين أمام السعوديين؟

سلّط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء على المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي الأول ونظيره الأوروجوياني، متسائلًا عما إذا كان الأخضر قادرًا على تكرار مفاجأة مونديال قطر 2022 أمام أحد عمالقة أمريكا الجنوبية.

ويلتقي المنتخب السعودي مع أوروجواي فجر الثلاثاء بتوقيت الرياض العاصمة السعودية على ملعب ميامي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026، التي تضم أيضًا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.

وأشار «فيفا» إلى أن منتخب أوروجواي، بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، سيدخل المواجهة واضعًا نصب عينيه تجنب مصير جاره الأرجنتيني، الذي خسر مباراته الافتتاحية أمام الأخضر في النسخة الماضية من البطولة.

وأضاف التقرير: «صنع المنتخب السعودي واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم قطر 2022 عندما حوّل تأخره إلى فوز تاريخي 2ـ1 على الأرجنتين، التي توجت لاحقًا باللقب، في مباراته الافتتاحية».

وأوضح الاتحاد الدولي أن الأخضر سيبحث عن تكرار السيناريو ذاته أمام عملاق آخر من أمريكا الجنوبية، عندما يواجه منتخب أوروجواي في مستهل مشواره بالمونديال.

وتعود آخر مواجهة جمعت المنتخبين في كأس العالم إلى نسخة روسيا 2018، حين تفوق منتخب أوروجواي بهدف دون رد حمل توقيع لويس سواريز، ليضمن حينها التأهل إلى دور الـ16.