الرئيسية / الصورة .. قصة

سباعية ألمانية

2026.06.14 | 11:41 pm
سحق منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم منافسه كوراساو بنتيجة 7ـ1 في مباراتهما الافتتاحية ​بكأس العالم، الأحد (وكالات)
سباعية ألمانية

سباعية ألمانية

سباعية ألمانية

سباعية ألمانية

سباعية ألمانية

سباعية ألمانية

سباعية ألمانية