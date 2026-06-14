«سفن دوجز» يتصدر شباك التذاكر السعودي

تصدر فيلم الأكشن السعودي «سفن دوجز» قائمة أعلى 10 أفلام حصدًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي خلال الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، إذ سجل إيراداتٍ بلغت 6.4 مليون ريالٍ، فيما تراجع الفيلم المصري «الكلام على إيه» إلى المركز الثالث محققًا 3.4 مليون ريال، وفقًا لبيانات هيئة الأفلام.

وبلغ إجمالي التذاكر المباعة أكثر من 430 ألف تذكرة، فيما بلغ عدد الأفلام المعروض بدور السينما 54 فيلمًا.

ويجمع فيلم «سفن دوجز» بين الأكشن والتشويق والإنتاج البصري الضخم، بمشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين، ومن إخراج الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح إلى جانب الممثلين المصريين كريم عبد العزيز وأحمد عز.

ويواصل الفيلم ترسيخ حضوره بوصفه أحد أبرز الأعمال السينمائية العربية للعام الجاري، مستفيدًا من الزخم الذي رافق عرضه منذ أيامه الأولى، وما حققه من نتائج متقدمة على مستوى الإيرادات والتذاكر المباعة.

زجاء في المركز الثاني الفيلم الأمريكي «Obsession» حاصدًا 6.4 مليون ريال، والفيلم المصري «الكراش» رابعًا بـ1.6 مليون ريال، وفيما حل الفيلم الأمريكي «Disclosure Day» خامسًا بـ 1.3 مليون ريال، كما سيطرت الأفلام الأمريكي من المركز السادس وحتى العاشر.

وشهدت القائمة فيلمًا سعوديًا وفلمين مصريين و7 أفلام مصرية بمجموع إيرادات 21.8 مليون ريال للفترة من 7 إلى 13 يونيو الجاري.