دونيس: لن أنتظر هجوم الأوروجواي.. وتذكروا الأرجنتين

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن الأخضر لن يدخل مواجهة الأوروجواي بعقلية دفاعية، مشددًا على ثقته بقدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية في افتتاح مشوارهم بكأس العالم 2026 خلال المواجهة المقررة فجر الثلاثاء.

وقال دونيس ردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «لن ننتظر الأوروجواي من أجل الدفاع فقط، بل نريد أن نظهر بثقة داخل الملعب. كل مدرب يبحث عن الفوز، ونحن جاهزون لكل السيناريوهات، سواء بالضغط أو التنظيم الدفاعي أو صناعة الفرص».

وأضاف: «قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2022 لم يكن كثيرون يتوقعون فوزنا، واليوم علينا أن نؤمن بأننا نستطيع الانتصار مجددًا. نعرف إمكاناتنا جيدًا، كما نعرف قدرات المنافس».

وشدد مدرب الأخضر على أهمية التعامل مع البطولة خطوة بخطوة، موضحًا: «لا يمكنك التنبؤ بالمستقبل في كرة القدم. سبق أن فزنا على الأرجنتين في المباراة الأولى بالمونديال الماضي، لكننا لم نتأهل إلى الدور التالي. مواجهة الأوروجواي مهمة، لكن يجب التركيز على كل مباراة على حدة».

وعن المنافس، قال ردًا على سؤال «الرياضية»: «حللنا أوروجواي جيدًا، وتركيزنا منصب على هذه المواجهة. لديهم مدرب ممتاز يمتلك أسلوبًا واضحًا، كما أن مجموعتنا صعبة بوجود الأوروجواي وإسبانيا».

وأوضح دونيس أن ضيق الوقت شكل تحديًا للجهاز الفني، قائلًا: «الدوري انتهى في نهاية مايو الماضي، ولم يكن لدينا الكثير من الوقت. خضنا 12 حصة تدريبية وعددًا من المباريات التجريبية، لكن الأهم أن الجميع عمل بجد، واللاعبون قدموا مستويات جيدة خلال فترة الإعداد».

وحول استبعاد صالح أبو الشامات وزكريا هوساوي، قال: «ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن الأفراد، بل عن المجموعة. رسالتي إلى جميع اللاعبين الذين لم يقع عليهم الاختيار أن أبواب المنتخب ستظل مفتوحة أمام الجميع».

وتطرق المدرب اليوناني إلى الظروف المناخية، قائلًا: «الأجواء ستكون صعبة، ولذلك ستكون فترات التوقف مهمة للترطيب ومنح التعليمات للاعبين، وسنتعامل مع هذه الظروف بالشكل المناسب».

وأشار دونيس إلى أن تطور الدوري السعودي انعكس إيجابيًا على مستوى اللاعبين المحليين، موضحًا: «الاستثمارات التي شهدتها الكرة السعودية رفعت جودة الدوري، واللاعب السعودي أصبح يواجه أسماء كبيرة بشكل مستمر، لذلك فإن اللعب أمام النجوم لم يعد أمرًا جديدًا بالنسبة إليه».

وأضاف: «أنا ممتن للسعودية، فقد قضيت فيها سبعة أعوام من أصل آخر 11 عامًا في مسيرتي التدريبية. أحب ثقافة هذا البلد وأشعر بالفخر الكبير لتمثيل المنتخب السعودي».

واختتم حديثه بقوله: «ندرك أن اللاعبين يصلون إلى نهاية الموسم بأحمال بدنية كبيرة، لكنهم أظهروا خلال المباريات التجريبية قدرة عالية على التحمل، وأعتقد أننا سنكون مستعدين لمواجهة الأوروجواي».