بعد المغرب.. الانتقادات تحاصر أنشيلوتي

‌بعد 90 دقيقة فقط من بداية مشوار المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم في كأس العالم 2026، انطلقت صافرات الإنذار في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية بعد التعادل الباهت 1-1 مع المغرب في نيوجيرسي، فجر الأحد، والذي ​أثار قلق المشجعين وحنق المحللين وبات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب السيلساو، تحت ضغط كبير لإصلاح الوضع.

وبفضل براعة فينيسيوس جونيور، خرجت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، بنقطة واحدة لكنها لم تفلح في تجميل الأداء الذي استقبله الجمهور البرازيلي بقلق، خاصة بعد شوط أول وُصف على نطاق واسع بأنه مروع.

ووجهت أشد الانتقادات إلى روجر إيبانيز الظهير الأيمن، ولوكاس باكيتا لاعب الوسط، والمهاجم إيجور تياجو، وكاسيميرو لاعب الوسط، وإن لم يسلم الإيطالي أنشيلوتي من الانتقادات، إذ باتت اختياراته وخطته تحت ‌المجهر.

وكان باولو ‌فينيسيوس كويلو، الكاتب في موقع «يو.أو.إل» الإلكتروني، قاسيًا بشكل خاص ​في ‌انتقاده ⁠لكاسيميرو، ​واصفًا إياه ⁠بأنه «بطيء مثل شاحنة قديمة تحاول تسلق طريق ضيق في جبال البرانس».

وفي سياق مشابه، كتب ماورو بتينج في صحيفة «أو استادو دي ساو باولو»: «كان الحظ حليفنا أكثر من الكفاءة، ويرجع ذلك في الغالب إلى اختيارات أنشيلوتي غير الموفقة». وذهب ⁠فابيو فرانكا، مقدم البرامج في محطة «باند نيوز» الإذاعية، إلى أبعد ‌من ذلك، واصفًا أداء البرازيل في الشوط ‌الأول بأنه «أسوأ 45 دقيقة لعبتها البرازيل في كأس العالم ​منذ الهزيمة الساحقة 7-1 أمام ألمانيا ‌في قبل نهائي 2014».

من جهته، كان فيليبي ميلو، ‌لاعب خط الوسط البرازيلي السابق، والذي يعمل الآن محللًا في البرنامج المسائي «سيليساو كوبا» على قناة «سبورت تي.في»، حادًا في انتقاداته ⁠للتشكيلة الأساسية التي ⁠اختارها أنشيلوتي. وقال ميلو: «أنشيلوتي هو أحد أعظم المدربين في التاريخ، لكنه لا يستطيع أن يتحمل ارتكاب الأخطاء. ارتكب أخطاء في تشكيلته الأساسية. لم يكن ينبغي أن يكون إيبانيز في التشكيلة الأساسية». وأضاف أن فابينيو، الذي دخل في الشوط الثاني بدلًا من كاسيميرو الذي كان يعاني، سيطر ببساطة على خط الوسط.

وشبّه أوبيراتان ليال المعلق في «إي.إس.بي.إن» البداية المتعثرة للبرازيل بهزيمة الأرجنتين أمام السعودية في كأس العالم 2022، والتي أعقبها المدرب ليونيل سكالوني بتغييرات سريعة وفاز في النهاية بالبطولة.

وقال ليال: «سيتعين على أنشيلوتي أن يحذو حذو سكالوني. في كأس العالم، يجب أن تتصرف بسرعة».

وبالنسبة للبرازيل، التي تسعى للفوز بلقبها السادس بعد 24 عامًا من الإحباط، كانت الرسالة الواردة من ​الوطن واضحة لا لبس فيها: «​إن على أنشيلوتي أن يتدارك عثرة البداية سريعًا».