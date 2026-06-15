المنتخب الإيراني يصل إلى أمريكا

وصل المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم إلى ​مطار لوس أنجليس الدولي، الأحد، بعد رحلة قصيرة من تيخوانا في المكسيك، حيث يجري معسكره، استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا في مستهل مشوارهما بكأس العالم.

وهبطت طائرة إيه.320 على المدرج 25 إل. ‌في الساعة ‌04:11 مساء بتوقيت ​شرق ‌الولايات ⁠المتحدة (20.11 بتوقيت ​جرينتش) ⁠في أجواء مشمسة في المطار، الذي يبعد نحو 15 دقيقة عن ملعب لوس أنجليس الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لإيران بكأس العالم يوم الإثنين بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن ⁠يتجه الفريق إلى فندقه ‌حيث كان ‌هناك بالفعل وجود أمني. ومن المقرر ​أن يشارك ‌المدرب أمير قالينوي والمهاجم مهدي ‌طارمي في مؤتمر صحافي في ملعب لوس أنجليس في الساعة 06:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:45 بتوقيت جرينتش).

وتلعب المباراة الإثنين بالتوقيت المحلي ضمن المجموعة السابعة ضد نيوزيلندا ⁠في ⁠ملعب لوس أنجليس على خلفية الحرب الأمريكية مع إيران، مما يضيف جوًا مشحونًا إلى المنافسة بين دولتين لم يلتقيا من قبل في كأس العالم. ونقلت إيران معسكرها التدريبي لكأس العالم من مجمع رياضي في أريزونا إلى المكسيك أواخر الشهر الماضي.