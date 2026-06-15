كوياتي.. أولى صفقات الخليج

أعلن نادي الخليج، الأحد، عن تعاقده مع المالي كيكي كوياتي لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة موسمين.

وكتب النادي الشرقي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الجدار المالي هنا.. كيكي كوياتي» خلجاويًا لموسمين أهلاً بك في الدانة».

وأصبح كوياتي «29 عامًا» أولى صفقات الخليج في الصيف الجاري ضمن استعداداته للموسم الرياضي الجديد.

وانتقل المالي كوياتي إلى صفوف الخليج في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي رويال أنتويرب البلجيكي، علمًا أنه سبق له خوض تجارب احترافية في العديد من الأندية العربية والاوروبية وأبرزها الكوكب المراكشي المغربي، سبورتينج لشبونة البرتغالي، تروا الفرنسي.

وفي الموسم المنتهي أخيرًا، ارتدى كوياتي قميص رويال أنتويرب البلجيكي خلال 28 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفًا وحيدًا، ونال 8 بطاقات صفراء، وواحدة حمراء.

وعلى الصعيد الدولي، مثل المالي كوياتي منتخب بلاده في 36 مباراة بداية من مارس 2019.