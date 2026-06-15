دونيس يتحدث

تحدث اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأحد لوسائل الإعلام عن مواجهة الأوروجواي في افتتاح مشوارهم بكأس العالم 2026، المقررة فجر الثلاثاء (المركز الإعلامي ـ المنتخب السعودي ووكالات)