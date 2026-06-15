أدفوكات يواسي لاعبيه: السباعية ليست عارا.. لا تحبطوا

أكد الهولندي ديك أدفوكات، مدرب منتخب كوراساو الأول لكرة القدم، أنه لا ينبغي للاعبيه الشعور بالإحباط بعد الهزيمة الساحقة 1ـ7 أمام ألمانيا، الأحد في أول مشاركة لهذه الدولة الصغيرة في كأس العالم، مشيرًا إلى أن ‌المنتخب لا ‌يزال أمامه فرصة للاستمتاع ببطولة ناجحة.

وقال ​المدرب الهولندي «78 ⁠عامًا» إن لاعبيه لم يتوقعوا مثل هذه النتيجة، لكنه اعترف بأن منتخبه استقبل أهدافًا سهلة في أول ظهور للمنتخب الكاريبي في بطولة كأس العالم.

وقال أدفوكات: «علينا أن نحول هذه البطولة إلى بطولة جميلة، ويمكننا أن نفاجئ الجميع في المباراتين الثانية والثالثة، ⁠وفي النهاية، سنكون سعداء لأننا شاركنا في ‌أكبر بطولة كرة قدم ‌في العالم».

وسجل فيلكس نميشا أسرع هدف ​في البطولة حتى الآن ‌بعد ست دقائق، وواصل المنتخب الألماني بطل العالم ‌أربع مرات هز الشباك، لكن أكبر هتاف من الجماهير جاء عند هدف التعادل الذي سجله ليفانو كومينينسيا في الدقيقة 21 لصالح كوراساو في شباك الحارس مانويل نوير.

وفي ‌النهاية، أثبت منتخب ألمانيا أنه فريق يصعب التغلب عليه، وهو أمر قال أدفوكات إن ⁠لاعبيه ⁠لا داعي لأن يخجلوا منه.

وأضاف: «كنا نتوقع أن نقدم أداء أفضل أمام ألمانيا، لكننا لم نتمكن من ذلك. كانوا أقوياء للغاية، وتلقينا بعض الأهداف السهلة، ويعرف اللاعبون أنهم إذا خسروا، فلا داعي لأن يشعروا بالإحباط. هذا ليس عارًا».

وأثنى أدفوكات على المشجعين الذين سافروا لمساندة المنتخب وواصلوا تشجيعه حتى مع تزايد النتيجة ضده.

وقال أيضًا إنه اضطر إلى العودة إلى مقاعد البدلاء عندما بدأ النشيد الوطني لأن ​اللحظة كانت مؤثرة ​للغاية بالنسبة له.

وأضاف: «هذا مرتبط بفرحة الناس في كوراساو. في هذه اللحظة، تظهر المشاعر. فرحة الناس رائعة».