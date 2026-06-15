«عسير تهول».. حزمة تجارب سياحية في عسير

أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرالمنطقة، موسم صيف عسير 2026 تحت شعار «عسير تهول»، مستهدفًا تعزيز مكانة المنطقة وجهةً سياحيةً جاذبة على مدار العام.

ويقدم الموسم حزمة من الفعاليات والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية في عدد من محافظات المنطقة، مستفيدًا من المقومات الطبيعية التي تتميز بها عسير، من القمم الجبلية والأجواء المعتدلة إلى المواقع التراثية والمسارات الطبيعية، إلى جانب سلسلة من الفعاليات النوعية والتجارب التي تبرز هوية المنطقة، ومواقع جذب متجددة، وأسواق تراثية، ومسارات للمشي والهايكنج، ومناطق مخصصة للعائلات والزوار من مختلف الفئات.

كما يسعى الموسم إلى استقطاب الزوار من داخل السعودية وخارجها، ودعم الاقتصاد المحلي عبر تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص عمل موسمية، إلى جانب إبراز هوية عسير الثقافية والتراثية من خلال تجارب متنوعة تعكس ثراء المنطقة وتنوعها.