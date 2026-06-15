القيمة السوقية.. الأوروجواي تتفوق على الأخضر بتسعة أضعاف

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لبدء مشواره في كأس العالم 2026 والذي سيدشنه بمواجهة الأوروجواي، فجر الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة التي تضم معهما منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.

وينشد الأخضر تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب اللاتيني الذي سيدخل اللقاء متفوقًا على مستوى القيمة السوقية بنحو 9 أضعاف عن المنتخب السعودي.

وتبلغ القيمة السوقية للمنتخب السعودية 40 مليون يورو بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، وهي أكبر قيمة سوقية في تاريخ الأخضر، بفضل القفزة في القيمة السوقية للاعب «سعود عبد الحميد» الذي أصبح أعلى لاعب سعودي في التاريخ من حيث القيمة السوقية «9 ملايين يورو».

في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لمنتخب الأوروجواي 359 مليون يورو، ويأتي نجمه «فيدريكو فالفيردي» لاعب ريال مدريد في الصدارة بقيمة سوقية تبلغ 90 مليون يورو.