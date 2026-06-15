بتعادل مثير.. اليابان تكسر عقدة الآسيويين أمام هولندا

انتزع المنتخب الياباني الأول لكرة القدم نقطة ثمينة بعدما فرض التعادل على نظيره الهولندي 2ـ2، صباح الإثنين في مباراة مثيرة بافتتاح منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 الجارية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تقدم منتخب هولندا في النتيجة مرتين بهدفي فيرجيل فان دايك وكريسينسيو سامرفيل في الدقيقتين 51 و64، ورد منافسه بهدفي كايتو ناكامورا ودايتشي كامادا في الدقيقتين 57 و89، ليحصل كل فريق على نقطة.

وسيلعب لاحقًا منتخبا السويد وتونس في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

بهذا التعادل، كسر منتخب اليابان سلسلة التفوق التاريخي لهولندا بالفوز في جميع مبارياته الست السابقة أمام منتخبات آسيا في كأس العالم، لينتزع نقطة ثمينة في أول مباراة في كأس العالم تلعب في دالاس، تكساس، منذ المباراة الشهيرة بين هولندا والبرازيل في دور الثمانية لمونديال 1994.

كما حافظ المنتخب الياباني على سجله القوي لثالث جولة افتتاحية على التوالي في كأس العالم، بعدما فاز على كولومبيا وألمانيا بنتيجة واحدة 2-1 في انطلاقة مشواره بمونديالي 2018 و2022 في روسيا وقطر على التوالي.

وسيلعب المنتخب الهولندي ضد نظيره السويدي في مواجهة أوروبية خالصة بالجولة الثانية 20 يونيو الجاري، بينما يلتقي المنتخبان الياباني والتونسي فجر اليوم التالي.