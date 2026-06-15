ناجلسمان: ينتظرنا أقوى من كوراساو

لن يسمح يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، للاعبيه بالركون إلى الفوز الساحق الذي حققوه 7-1 على كوراساو، الأحد ​في المجموعة الخامسة بنهائيات كأس العالم 2026، فهو يدرك أن مهامًا أصعب تنتظرهم إذا أرادوا الوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة.

وأدركت كوراساو التعادل 1-1 في الشوط الأول لكن ألمانيا تقدمت 3-1 قبل الاستراحة، ثم سارت الأمور على ما يرام في الشوط الثاني الذي شهد فوزها السهل، موجهة ‌بذلك تحذيرًا ‌إلى منافسيها في النهائيات.

وقال ناجلسمان: «⁠أول ​15 دقيقة ⁠كانت رائعة، لاحت لنا العديد من الفرص، وكان هدف التعادل الذي سجلته كوراساو غير متوقع، لكن كان من الرائع رؤية رد فعل الفريق بعدها».

وأضاف المدرب الألماني: «لعبت كوراساو بشكل أفضل مما توقعه كثيرون في ألمانيا، ولعبت بطريقة مختلفة عما كانت عليه من قبل وبشجاعة. ⁠ليس من السهل تسجيل سبعة أهداف، لذا ‌نحن راضون تمامًا».

وتابع: «نحن على ‌الطريق الصحيح، لكن هناك أمورًا ​يمكننا تحسينها، وسنواجه منافسين أقوى ‌في البطولة».

وأكد ناجلسمان أنه كان يتعين على ‌فريقه التحلي بالصبر في الشوط الأول، لكن الحماس الذي أظهره اللاعبون في الشوط الثاني هو ما سيحتاجونه إذا أرادوا الفوز باللقب للمرة الخامسة.

واستكمل: «هناك منتخب ألماني لديه توقعات عالية جدًا ‌وآخر كوراساوي ليس لديه، وهذا أمر صعب، وعندما كانت النتيجة 1-1 كان علينا التحلي ⁠بالصبر، والفريق ⁠يريد حقًا أن يبذل 100 في المئة من جهده. لعبنا بالقوة المناسبة. إذا فعلنا ذلك، يمكننا أن نحقق نتائج جيدة في البطولة».

وأضاف: «كنا بحاجة ماسة إلى هذا الفوز المقنع، وإلى الثقة التي سيمنحنا إياها. كانت تلك الثقة موجودة دائمًا، لكنها ازدادت. كان من المهم أن نظهر للناس في ألمانيا أننا قادرون على تقديم أداء جيد».

وتابع قائلًا: «بعد المباراة، كانت هناك أغنية من المشجعين الألمان بعنوان القطار بلا مكابح، سنحاول ​أن نفعل ذلك، أن ​نستمر ونمضي قدمًا في هذه البطولة».