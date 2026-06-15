قبضة الخليج تصطدم بالكويت في نصف النهائي

أنهى فريق الخليج الأول لكرة اليد الدور التمهيدي من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري متصدرًا على الرغم من خسارته 23-29 أمام نظيره النجمة العماني خلال المواجهة التي جمعتهما، الأحد، ضمن الجولة السادسة من منافسات النسخة الـ28 من البطولة، التي تستضيفها الكويت.

وطبقًا لحساب النادي الشرقي على منصة «إكس» يلاقي الخليج نظيره الكويت الكويتي في نصف نهائي البطولة.

وكان الخليج كسب مباراته الأولى أمام الشارقة 32-30، وتعادل في مباراته الثانية 2-2 مع العربي القطري، وفاز في الثالثة على الكويت الكويتي 34-31، وعلى مواطنه برقان 26-25 والدحيل القطري 32-27 حاصدًا 11 نقطة من 6 مواجهات.

ويشارك الخليج في البطولة بقائمة ضمت 21 لاعبًا، وهم: «حسين المحسن، كريستيان، حسين الصياد، محمد حبيب، مجتبى آل سالم، مهدي آل سالم، مصطفى الحسن، حسن التريكي، محمد الطويل، عبد الله الحليلي، حسن آل إبراهيم، محمد المسكين، جواد جمال، علي آل إبراهيم، منصور السيهاتي، عباس الصفار، ديمترو، علي المسكيم، ميثم أبو سرير، عبد الله السعدون وجانكو بروزوفيتش».

وانطلقت النسخة الجارية من البطولة بمشاركة سبعة أندية، هي: الكويت وبرقان الكويتيان، والدحيل والعربي القطريان، والشارقة الإماراتي، والنجمة البحريني، إضافة إلى الخليج، وتستمر حتى 15 يونيو الجاري.