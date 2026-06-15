قبل الأخضر.. الأوروجواي تحل الأزمة.. وتطير إلى ميامي

حل منتخب الأوروجواي الأول لكرة القدم الأزمة اللوجستية الخانقة قبل مواجهة المنتخب السعودي في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026، حيث تم منع الطائرة الخاصة للفريق من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمكنت بعثة الأوروجواي من السفر إلى مدينة ميامي بعد حل المشكلة التي تسببت في تأخير الرحلة، ليواصل استعداداته لخوض مواجهته المرتقبة في المونديال.

وكان منتخب الأوروجواي يعاني من رفض منحه الطائرة التي كانت ستقل البعثة من مدينة كانكون المكسيكية «حيث مقر معسكره التدريبي الأخير» تصريح الهبوط في الأراضي الأمريكية بسبب مشاكل إدارية ونقص في بعض الوثائق المطلوبة وفقًا للوائح الطيران الأمريكية.

وظل لاعبو الأوروجواي والمدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا عالقين في مقرهم بمنتجع «ماياكوبا» في المكسيك، وسط محاولات عاجلة من الاتحاد الأوروجوياني بالتعاون مع «فيفا» لتأمين طائرة بديلة لإنقاذ الموقف.

وتسببت هذه الفوضى التنظيمية في تعطيل جدول استعدادات الفريق، وأدت بالفعل إلى تأخير طيران المنتخب إلى ميامي، مما هدد بإلغاء المؤتمرات الصحافية الرسمية المقررة قبل اللقاء.

ويلتقي الفريقان صباح الثلاثاء بتوقيت الرياض العاصمة السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة بالمونديال والتي تضم إسبانيا والرأس الأخضر.