كيسيه يقود الأفيال أمام الإكوادور

يبدأ المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم مواجهة الإكوادور، صباح الإثنين في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، بتشكيلة أساسية يتقدمها فرانك كيسيه لاعب وسط فريق الأهلي.

وتحمل مباراة الإكوادور الرقم 101 في عدد المباريات الدولية لكيسيه منذ بداية مشواره مع المنتخب في سبتمبر 2014.

وإضافة إلى كيسيه، تألفت القائمة الأساسية لـ«الأفيال» من يحيى فوفانا في حراسة المرمى، جيسلان كونان، ويلفريد سينجو، جيلا دو، إيمانويل أجبادو، سيكو فوفانا، يان ديوماندي، إيلي واهي، نيكولاس بيبي وبازومانا توري، بينما جلس أماد ديالو مهاجم مانشستر يونايتد على مقاعد البدلاء.

أما المنتخب الإكوادوري، فإن تشكيلته الأساسية فيقودها المخضرم إينر فالنسيا «36 عامًا»، وتضم كلًا من هيرنان جالينديز في حراسة المرمى، بييرو هينكابي، جويل أوردونيز، وليان باتشو، ألان ميندا، بيدرو فيتي، ​آلان فرانك، ​موزيس كايسيدو، جون ييبواه وجونزالو بلاتا.

ويلعب المنتخبان الإيفواري والإكوادوري ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا منتخبي ألمانيا وكوراساو.