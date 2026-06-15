يامال وويليامز احتياطيان أمام الرأس الأخضر

كشف لويس دي لافوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، عن أن لامين يامال ونيكو ويليامز لن يشاركا في التشكيل الأساسي في المباراة الأولى لـ«لاروخا» في كأس العالم 2026 أمام الرأس الأخضر، في المباراة التي تلعب الإثنين ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وأضاف دي لافوينتي في مؤتمر صحافي، الأحد، أنه سيقرر الوقت الذي سيحصلان فيه على الدقائق، بناء على مجريات المباراة، خاصة بعد عودتهما أخيرًا من الإصابة.

وفي حديثه عن لامين يامال، نجم برشلونة، قال دي لافوينتي: «الأخبار السعيدة هي أن لامين يامال بخير وجاهز وكان في حالة جيدة في التدريبات، أنه جاهز للمشاركة لكن لن يلعب من البداية».

ويعد المنتخب الإسباني المرشح الأوفر حظًا في مباراة الإثنين، كما أنه مرشح للفوز باللقب، وسيلعب مباراتيه أمام كل من السعودية والأوروجواي في المجموعة الثامنة.

وعلى الرغم من أن منتخب الرأس الأخضر هو المرشح الأقل حظوظًا في المجموعة، لكن دي لافوينتي أشاد بالفريق وحذّر من عدم سهولة المباراة.

وقال: «لديهم بناء تكتيكي رائع ومنظم، ويتسم اللاعبون بالسرعة ولديهم قوة بدنية هائلة، سيكونون بمثابة مفاجأة، ستكون معركة حتى لو فزنا بها».