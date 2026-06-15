رسميًا.. آل سالم خارج حسابات الأخضر

أصبح عبد الله آل سالم، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خارج حسابات قائمة الأخضر المشاركة في كأس العالم 2026 بشكل رسمي، بعد تجاوز الموعد النهائي المسموح به لإجراء التعديلات على القائمة النهائية قبل انطلاق المباراة الأولى في البطولة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على أحقية المنتخبات المشاركة في استبدال أي لاعب من قائمتها النهائية، البالغة 26 لاعبًا، في حال تعرضه لإصابة أو ظرف طبي يمنعه من المشاركة، وذلك قبل 24 ساعة من المباراة الافتتاحية لكل منتخب، وهو الموعد الذي تجاوزه الأخضر دون إجراء أي تغيير على قائمته.

وكان آل سالم مع بعثة المنتخب السعودي خلال الأيام الماضية، وشارك في الحصص التدريبية التي احتضنتها مدينة أوستن الأمريكية، تحسبًا لإمكانية الاستعانة به في حال تعرض أحد لاعبي القائمة الأساسية لإصابة تستدعي استبعاده من البطولة.

وجاء استمرار آل سالم مع الأخضر ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعها الجهاز الفني بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس، قبل الحصة التدريبية الأخيرة التي سبقت مواجهة الأوروجواي في افتتاح مشوار المنتخب السعودي بالمونديال.

وبحسب المعطيات الحالية، فإن خوض الأخضر تدريباته الأخيرة دون تسجيل أي إصابات جديدة بين عناصر القائمة النهائية، أنهى رسميًا فرصة انضمام آل سالم إلى قائمة المنتخب المشاركة في البطولة.

وفي المقابل، تبقى إمكانية إجراء تغيير على مستوى حراس المرمى قائمة خلال منافسات كأس العالم، وفق لوائح «فيفا»، التي تتيح استبدال أي حارس مرمى في حال تعرضه لإصابة أو حالة مرضية تمنعه من مواصلة المشاركة، دون التقيد بالموعد النهائي المخصص لبقية اللاعبين، وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الدولي.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة الأوروجواي على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.