بداية مثالية

بدأ المنتخب الياباني الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2026 بشكل مثالي بعد أن فرض تعادلًا قاتلًا على نظيره الهولندي 2ـ2، صباح الإثنين ضمن منافسات المجموعة السادسة (الوكالات)