فورمولا1.. هاميلتون يتوج بلقب برشلونة

حقق البريطاني لويس هاميلتون أول فوز له منذ انضمامه إلى فريق فيراري قبل عامين، فيما تعرض متصدر بطولة العالم

لسباقات سيارات فورمولا1 الإيطالي كيمي أنتونيلي لعطل أجبره على الانسحاب خلال سباق جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة برشلونة-كتالونيا، الأحد.

ورفع هاميلتون رصيده القياسي إلى 106 انتصارات في مسيرته، محققًا أول فوز له منذ سباق جائزة بلجيكا الكبرى في يوليو 2024، عندما كان لا يزال سائقًا لفريق مرسيدس.

واستفاد بطل العالم سبع مرات من استراتيجية التوقف الفائقة «استبدال الإطارات قبل منافسيه والاستفادة من إمكانات الإطارات الجديدة» التي اعتمدها فريق فيراري، ليتمكن من تجاوز صاحب مركز الانطلاق الأول البريطاني جورج راسل، الذي أنهى السباق في المركز الثاني.

وكان أنتونيلي تجاوز زميله في مرسيدس جورج راسل، قبل أن تتوقف سيارته على الحلبة قبل أربع لفات فقط من النهاية. وكان السائق الشاب قد حقق الفوز في آخر خمس سباقات متتالية.

وكسر هاميلتون هيمنة مرسيدس على صدارة منصة التتويج الموسم الجاري، والتي استمرت ستة سباقات.

وقال هاميلتون لفريقه عبر جهاز اللاسلكي: «شكرًا جزيلًا لكم جميعًا على مساعدتي في تحقيق هذا الحلم، شكرًا لكل من كان يدعمني كثيرًا في بلدي، شكرًا لعائلتي، ولمشجعي الذين يذكرونني دائمًا بمن أنا. لم أكن لأحقق هذا لولاكم».