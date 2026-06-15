العويس: انتظروا إنجاز 94

أبدى محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ثقته في جاهزية الأخضر لخوض منافسات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن اللاعبين استفادوا من المرحلة الماضية في تطوير مستواهم، ومعالجة الأخطاء التي ظهرت في المباريات التجريبية.

وقال العويس: «حاولنا تطوير أنفسنا خلال المرحلة الماضية، وتقليل الأخطاء التي ظهرت في المباريات التجريبية، وأعتقد أننا في كامل جاهزيتنا للظهور بمستوى مميَّزٍ في هذه النسخة من كأس العالم، وأن نكون أفضل من السابق، بإذن الله».

وعن الأنباء المتعلِّقة بظروف منتخب الأوروجواي، أجاب: «نحن لا نلتفت إلى الأخبار الخارجية، بل نركز على عملنا، وتطوير أنفسنا، ومعالجة أخطائنا حتى نظهر بصورةٍ مميزةٍ».

وأضاف: «منتخب الأوروجواي مهما كانت ظروفه، يبقى أحد المنتخبات الكبيرة في قارة أمريكا الجنوبية، ومن المنتخبات المنافسة في هذه البطولة. نحن نتحدَّث عن منتخبٍ حقق كأس العالم مرتين، إضافةً إلى لقبين أولمبيين، كانا يُعدَّان بطولتين عالميتين في ذلك الوقت، لذا هو يملك تاريخًا كبيرًا، وقد يكون من المرشحين للمنافسة على اللقب».

وتحدَّث العويس عن الانسجام بين عناصر المنتخب، قائلًا: «تعرَّفنا بصورةٍ أكبر على إمكانات بعضنا خلال المرحلة الماضية مع المدرب، إلى جانب التكيُّف مع الأفكار الفنية الجديدة داخل الملعب».

وتابع: «نعمل على تقليل الأخطاء قدر الإمكان حتى نظهر بصورةٍ مميزةٍ في النسخة الجارية من البطولة».

وعن إمكانية تكرار إنجاز المنتخب السعودي في مونديال 1994، رد: «نتمنى أن يُعيد التاريخ نفسه بصورةٍ أفضل، وأن نحتفل مع جيل 1994 بإنجازٍ جديدٍ، بإذن الله».

كذلك تطرَّق إلى نظَّارة الحراس التي استخدمها الأخضر في التدريب بالقول: «كرة القدم تتطوَّر عامًا بعد عامٍ، وهذا أحد أسباب استمرار شعبيتها. وسائل الاستشفاء، والأجهزة الحديثة أسهمت في إطالة مسيرة اللاعبين».

واستطرد: «في السابق عندما كان اللاعب يبلغ الثلاثين من عمره، كان يُنظَر إليه بأنه قريبٌ من الاعتزال، أما اليوم، فنشاهد لاعبين يقدمون أفضل مستوياتهم في أعمار 33 و34 وحتى 36 عامًا».

وتابع: «الأجهزة والتقنيات الحديثة أصبحت من العوامل التي تسهم في تطوير كرة القدم، وتنمية المهارات الفردية لدى اللاعبين».

واختتم حديثه بالتأكيد على تركيز اللاعبين داخل المعسكر، قائلًا: «نعيش في معسكرٍ مغلقٍ، ووسطَ أجواءٍ هادئةٍ، ونحاول باستمرارٍ معالجة أخطائنا، وتطوير أنفسنا من أجل صناعة حدثٍ مميَّزٍ. نحن نُمثِّل بلدنا في حدثٍ عالمي، يتابعه الجميع، وهذا يمنحنا دافعًا كبيرًا لتقديم أفضل ما لدينا».