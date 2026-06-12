قبل الأوروجواي.. الفيصل يزور الأخضر

زار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في ميامي قبل مواجهة الأوروجواي في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026.

وحضر الوزير إلى المعسكر، الأحد، والتقى اللاعبين، وتحدَّث معهم، وكان برفقته ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي.

ويستهلُّ المنتخب السعودي مشواره في المونديال بملاقاة الأوروجواي على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية فجر الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضمُّ أيضًا منتخبَي إسبانيا والرأس الأخضر.