بالانتصار الأول.. «الأفيال» تصعق الإكوادور

حقق المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم فوزًا قاتلًا على نظيره الإكوادوري 1ـ0، فجر الإثنين، على ملعب لينكولن فيلد في فيلادلفيا ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وخطف البديل أماد ديالو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، هدف الفوز لـ «الأفيال» بتسديدةٍ من داخل المنطقة بعد مجهودٍ فردي كبيرٍ لويلفريد سينجو، مدافع غلطة سراي التركي، في الدقيقة 90».

وتشارك فريق المدرب إيميرس فايي الصدارة مع ألمانيا، التي تتفوَّق بفارق الأهداف بعد اكتساحها كوراساو 7ـ1 في وقتٍ سابقٍ.

وفي رابع مباراةٍ له أمام منتخبٍ من أمريكا الجنوبية، سجل المنتخب الإيفواري انتصاره الأول بعد الخسارة أمام الأرجنتين «1ـ2 في 2006»، والبرازيل «1ـ3 في 2010»، وكولومبيا «1ـ2 في 2014».

في المقابل، خسرت الإكوادور، التي احتلت المركز الثاني في التصفيات بوصفه أفضل مشوارٍ لها منذ 2022، أمام منتخبٍ إفريقي للمرة الثانية بعد السنغال «1ـ2 في 2022».