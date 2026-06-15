خيمينيز: السعودي متطوّر.. والمواجهة صعبة

أكَّد خوسيه خيمينيز، مدافع منتخب الأوروجواي، أن كرة القدم في السعودية تطوَّرت بشكلٍ كبيرٍ خلال الأعوام الماضية، قبل اللقاء الذي يجمع المنتخبين في مستهلِّ مشوارهما بكأس العالم 2026.

وقال خيمينيز خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «أريد أن أنقل الهدوء إلى اللاعبين الشباب، لأنهم سيكونون متحمِّسين. المنتخب السعودي سيكون خصمًا صعبًا، إذ تطوَّر الدوري لديهم، وتطوَّر اللاعبون أيضًا، وهم يملكون إمكاناتٍ كبيرةً».

وأضاف: «لكننا الأوروجواي، ونرتدي هذا القميص، ونعرف جيدًا ما يتعيَّن علينا فعله».

وعن توقُّعاته للمواجهة، أجاب اللاعب: «كل المباريات صعبةٌ، لذا أتوقَّع مواجهة تتَّسم بالحدة العالية، خاصَّةً أنها المباراة الأولى، وكل منتخبٍ يريد حصد النقاط الثلاث».

وتابع: «سنلعب بأفضل ما لدينا، وستكون مباراةً تُحسم بالتفاصيل. علينا أن نخوضها بكامل طاقتنا، وأن نفهم مجرياتها بقلوبنا، لكن برؤوسٍ هادئةٍ».

وذكر مدافع الأوروجواي، أن تركيز منتخب بلاده ينصبُّ بالكامل حاليًّا على مواجهة الأخضر، قائلًا: «نفكِّر فقط في مباراة السعودية، ولا نفكِّر الآن في مواجهتَي الرأس الأخضر، وإسبانيا».

وعن جاهزيته البدنية، ردَّ اللاعب: «أشعر بأنني في حالةٍ بدنيةٍ جيدةٍ. لقد عدت أخيرًا من إصابةٍ في الكاحل، وأنا الآن بخيرٍ، وأنتظر تعليمات المدرب، وسأنفذ كل ما يطلبه مني».

وتحدَّث خيمينيز عن العناصر الشابة في منتخب بلاده بالقول: «انضمَّ إلينا كثيرٌ من اللاعبين الشباب خلال الفترة الماضية، ونمونا وتطوَّرنا معًا. أؤمن بأن الفريق يملك من الكفاءة ما يكفي للتعامل مع صعوبات البطولة».

وعن الظروف المناخية، أجاب: «سنتأقلم مع درجات الحرارة، فالطقس الحار يؤثِّر في الجميع. سنهتم بالترطيب، وسنبذل كل ما لدينا لإدارة المباراة بأفضل صورةٍ ممكنةٍ».