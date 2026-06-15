بيلسا: السعودية ليست خصما سهلا

أكَّد الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب الأوروجواي الأول لكرة القدم، أن مواجهة المنتخب السعودي لن تكون سهلةً، مشيرًا إلى امتلاك الأخضر لاعبين يتمتَّعون بقدراتٍ فرديةٍ عاليةٍ، ومشدِّدًا على أن تقييم جاهزية فريقه لا يمكن أن يتم إلا بعد خوض المباراة.

وقال بيلسا خلال مؤتمرٍ صحافي: «المنتخب السعودي يملك لاعبين يتمتَّعون بقدراتٍ فرديةٍ عاليةٍ، ولا أعتقد أننا سنواجه خصمًا سهلًا بأي حالٍ من الأحوال».

وأضاف: «أي استنتاجٍ يتعلَّق بمستوانا، أو بجاهزيتنا، سيكون بعد نهاية المباراة».

وأوضح مدرب الأوروجواي، أن لاعبيه سيحاولون فرض أسلوبهم الهجومي، والضغط بأكبر عددٍ، قائلًا: «سنحاول الهجوم، والضغط بأكبر عددٍ من اللاعبين. في المقابل سنعمل على استعادة الكرة بسرعةٍ، وتحقيق الترابط بين ما نفعله عند الاستحواذ، وما نفعله دون كرةٍ».

وتابع: «هذه الأفكارُ التي نُريد تطبيقها، لكنْ قدرتنا على تنفيذها ترتبط أيضًا بطريقة لعب المنافس، وما يفرضه علينا خلال اللقاء».

وعن تأخُّر رحلة المنتخب، نفى بيلسا أن يكون لذلك أي تأثيرٍ في تحضيراتهم بالقول: «تأخُّر الرحلة لم يتسبَّب لنا في أي مشكلةٍ، إذ أنهينا الجزء الأساس من تحضيراتنا في مونتيفيديو».

كذلك تطرَّق إلى جاهزية خوسيه ماريا خيمينيز، مبينًا: «كان خيمينيز يعاني من مشكلةٍ في الكاحل، وانضمَّ إلى التدريبات في وقتٍ متأخِّرٍ. كنا نراقب مراحل عودته، لكنَّه التحق بنا في النهاية، وهو موجودٌ معنا، وجاهزٌ».

وأجاب بيلسا عن سؤالٍ حول رونالد أراوخو بالقول: «وصل وهو يعاني من مشكلةٍ عضليةٍ لم تكن قويةً، وكان قد خاض الأشهر الستة الأخيرة مع برشلونة دون مشكلاتٍ قبل أن يتعرَّض إلى تمزُّقٍ».

وتابع: «عندما يتعرَّض لاعبٌ إلى الإصابة خلال التدريب، فهذا يعني أن هناك أمرًا لم يسر بالشكل الصحيح. أراوخو يعمل مع مجموعةٍ يثق فيها كثيرًا، ولم يتَّخذ أي قرارٍ بشأنه دون التشاور والاتفاق معها».

وشدَّد مدرب الأوروجواي على تحمُّل الجهازين الفني والطبي المسؤولية قائلًا: «نحن نشعر بالمسؤولية تجاه ما يحدث للاعبين».

ورفض بيلسا إبداء رأيه في القوانين الجديدة المتعلِّقة بفترات التوقف لشرب المياه، مكتفيًا بالقول: «لن أشرح رأيي في القوانين الجديدة الخاصة بتوقُّفات شرب المياه».