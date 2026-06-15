قبل الأوروجواي.. دونيس يختبر أسلحة الأخضر

فرض اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فجر الإثنين، اختباراتٍ، خصَّ بها حرَّاس المرمى والأجنحة ضمن استعدادات الأخضر لمواجهة الأوروجواي على ملعب هارد روك في ميامي، الـ 01:00 من فجر الثلاثاء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات كأس العالم 2026، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته، أن المدرب اليوناني ركز خلال الحصة التدريبية الأخيرة على رفع جاهزية اللاعبين في الجوانب التخصصية، إذ أخضع حرَّاس المرمى لتدريباتٍ مكثفةٍ على سرعة البديهة، وردة الفعل من خلال التعامل مع الكرات العرضية، والتسديد داخل منطقة الجزاء.

وفي الجانب الهجومي، فرض الجهاز الفني تدريباتٍ إضافيةً على الثلاثي سالم الدوسري، وخالد الغنام، وسلطان مندش، اشتملت على التسديد، وإنهاء الهجمات من خارج منطقة الجزاء، ومن الأطراف.

وكثَّف دونيس العمل على المهاجمين فراس البريكان، وعبد الله الحمدان، وصالح الشهري عبر تمارين العرضيات، والكرات الرأسية في إطار تجهيز الحلول الهجومية قبل مواجهة المنتخب الأوروجوياني.

ويدخل الأخضر اللقاء بحثًا عن بدايةٍ قويةٍ في مشواره المونديالي أمام أحد أبرز منتخبات المجموعة الثامنة، التي تضمُّ أيضًا إسبانيا، والرأس الأخضر.