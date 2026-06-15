بيكاسيسي: لا يستحقون الفوز.. ومدافعهم نجا من الطرد

ظهر سيباستيان بيكاسيسي، مدرب المنتخب الإكوادوري الأول لكرة القدم، محبطًا بعد انتهاء سلسلة عدم الخسارة إثر التعثر أمام كوت ديفوار 0ـ1 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في كأس العالم 2026، الإثنين.



وسجل أماد ديالو هدف الفوز في الدقيقة 90، ليمنح منتخب بلاده ‌النقاط الثلاث كاملةً. وكانت الإكوادور فرضت سيطرتها ‌فتراتٍ ⁠طويلةً من اللقاء، ⁠وسدَّدت في إطار المرمى ثلاث مرَّاتٍ، وأهدرت عديدًا من الفرص الخطيرة.

وقال بيكاسيسي للصحافيين بعد المباراة: "تلقَّينا خسارةً مؤلمةً، لأنها غير عادلةٍ، وهناك دلائلُ قويَّةٌ جدًّا، تُظهِر بوضوحٍ أن منتخبنا نافس بشكلٍ ممتازٍ، وصنع أخطر الفرص، وكان في إمكانه الفوز بالمواجهة، لكنْ بسبب أمرٍ واحدٍ في النهاية نخرج دون أي شيءٍ".

ووصلت الإكوادور إلى ⁠البطولة دون خسارةٍ منذ سبتمبر 2024 مع ‌امتلاكها أحد أقوى خطوط ‌الدفاع في كرة القدم الدولية، لكنَّها عوقبت بسبب فشلها في ترجمة سيطرتها ‌في الشوط الأول إلى أهدافٍ.

وتابع المدرب حديثه: "عندما يكون فريقٌ ما ‌متفوِّقًا بوضوحٍ، ولا يستغل فرصه، يمنح منافسه الشعور بأنه لا يزال في المباراة. لم أشعر أبدًا أنهم استحقوا الفوز، لكن كرة القدم لا تتعلَّق بما تستحقه، بل باستغلال الفرص".

وأبدى بيكاسيسي استياءَه ‌من مخالفةٍ، ارتكبها جيلا دوي، مدافع كوت ديفوار، في الشوط الثاني، وقال: "دوي يستحق البطاقة الصفراء الثانية، وهذه أمورٌ لا يمكننا التحكُّم بها، وكانت مؤلمةً، لكن يتعيَّن علينا تقبُّلها".

وأكد المدرب أن آمال الإكوادور في التأهل إلى أدوار خروج المغلوب لا تزال بيدها قبل مواجهتَي كوراساو، وألمانيا.

وأضاف: "لا يزال أمامنا أملٌ، لكن نحتاج إلى قناعةٍ وإيمانٍ وثقةٍ أكبر من أي وقتٍ مضى".